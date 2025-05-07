ETF conformi alla Sharia

I criteri di investimento conformi alla Sharia garantiscono che gli investimenti siano in linea con i principi islamici. Ciò include l'evitare i settori proibiti (haram) come l'alcol, il gioco d'azzardo, il tabacco, la pornografia, la carne di maiale e gli armamenti. Inoltre, il divieto di interessi (riba) viene rispettato escludendo gli investimenti in società che producono interessi. Vengono evitate anche le transazioni speculative (gharar) e le scommesse (maysir). Sono importanti anche criteri finanziari come un debito moderato e un basso reddito da attività proibite. Le aziende devono aderire a pratiche commerciali etiche e assumersi la responsabilità sociale.

Organizzazioni come l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) stabiliscono questi standard e monitorano la conformità ai principi della Sharia. Gli ETF e gli altri prodotti finanziari certificati come conformi alla Sharia sono sottoposti a regolari controlli per garantire che continuino a rispettare le norme islamiche.

Questi criteri aiutano gli investitori musulmani a raggiungere i loro obiettivi finanziari rispettando e aderendo alle loro convinzioni religiose.