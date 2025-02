ETF sul cloud computing

Amazon Web Services (AWS) offre una suite completa di servizi cloud che vengono utilizzati da aziende di tutto il mondo per scalare e ottimizzare la propria infrastruttura IT. Anche Microsoft Azure offre un'ampia gamma di servizi cloud ed è nota per le sue soluzioni integrate che supportano le aziende nella loro trasformazione digitale. Oracle Corporation offre un'ampia gamma di servizi cloud e soluzioni software per le aziende. Arista Networks è un fornitore leader di soluzioni di cloud networking che aiutano le aziende a rendere le loro reti più efficienti e sicure. MongoDB è noto per la sua innovativa tecnologia di database, utilizzata in numerose applicazioni cloud. Salesforce.com è un fornitore leader di soluzioni CRM basate sul cloud che aiutano le aziende a gestire le relazioni con i clienti.