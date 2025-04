ETF di marca

Il gruppo francese di beni di lusso LVMH possiede numerosi marchi famosi come Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy. Questo fa di LVMH una delle aziende più importanti nel settore dei beni di lusso. L'azienda statunitense Apple è una delle più importanti società tecnologiche, nota per i suoi prodotti e marchi innovativi come l'iPhone e il MacBook. Grazie alla sua forte identità di marchio e alla sua fedele base di clienti, Apple fa anche parte del settore del lusso e di solito è una componente fissa di molti ETF sui marchi. Al contrario, la catena di fast food McDonald's, famosa in tutto il mondo, è conosciuta come un marchio forte e per la sua presenza globale in luoghi centrali.