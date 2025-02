Gli ETF Blockchain possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati, in Italia su Borsa Italiana.

Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.