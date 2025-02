Gli ETF value sono un'interessante opportunità di investimento per gli investitori a lungo termine che desiderano investire in società sottovalutate.

La strategia value si basa sul presupposto che il mercato a volte non riflette accuratamente i prezzi dei titoli e che questi ultimi vengono scambiati al di sotto del loro valore intrinseco. Gli ETF value sfruttano questi errori di valutazione investendo in società sottovalutate rispetto ai loro fondamentali. Questa strategia può essere particolarmente vantaggiosa nelle fasi di stabilità economica e durante la ripresa del mercato.

Nel complesso, gli ETF value offrono interessanti opportunità di rendimento agli investitori che scommettono sulla ripresa e sulla crescita a lungo termine dei titoli sottovalutati.