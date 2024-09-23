ETF smart beta

Più di 50 anni fa, gli scienziati finanziari hanno iniziato a studiare metodi di ponderazione alternativi. Importanti pietre miliari sono state il Capital Asset Pricing Model (CAPM) sviluppato da William Sharpe e il modello a tre fattori di Eugene Fama e Kenneth French, in cui è stato dimostrato per la prima volta su base scientifica il raggiungimento di un eccesso di rendimento per i fattori value e size (aziende con una capitalizzazione di mercato minore).

Grazie alle sempre migliori opzioni di analisi dei dati, nella letteratura pseudo-scientifica si possono trovare fino a 600 fattori, la maggior parte dei quali non ha alcuna relazione causale. Nemmeno una manciata di fattori ha dimostrato scientificamente di avere un'influenza duratura sui rendimenti o sul rischio.