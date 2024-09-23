extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
ETF smart beta

Gli ETF smart beta combinano elementi passivi e attivi per ottimizzare il profilo rischio/rendimento. Utilizzano diversi fattori come valore, dimensione, qualità, momentum e volatilità. Trova i migliori ETF smart beta qui!

Temi popolari Fattoriali

ETF small cap

Rendimento di 1 mese
+5,43 %
Volatilità di 1 anno
13,12 %
Volume
25,14 Mld €
ETF disponibili
20
A ETF small cap
ETF Equal Weight

Rendimento di 1 mese
+3,39 %
Volatilità di 1 anno
12,64 %
Volume
8,95 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF Equal Weight

ETF di qualità

Rendimento di 1 mese
+3,50 %
Volatilità di 1 anno
12,25 %
Volume
7,58 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF di qualità

ETF a bassa volatilità

Rendimento di 1 mese
+1,05 %
Volatilità di 1 anno
8,46 %
Volume
5,47 Mld €
ETF disponibili
8
A ETF a bassa volatilità
9 Fattoriali
61 ETF
69,05 Mld €

Panoramica di tutti i Fattoriali

ETF growth

Rendimento di 1 mese
+7,19 %
Volatilità di 1 anno
14,19 %
Volume
452,29 Mln €
ETF disponibili
1
A ETF growth
ETF Momentum

Rendimento di 1 mese
+5,55 %
Volatilità di 1 anno
14,07 %
Volume
6,70 Mld €
ETF disponibili
5
A ETF Momentum
ETF small cap

Rendimento di 1 mese
+5,43 %
Volatilità di 1 anno
13,12 %
Volume
25,14 Mld €
ETF disponibili
20
A ETF small cap
ETF value

Rendimento di 1 mese
+5,01 %
Volatilità di 1 anno
10,40 %
Volume
11,80 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF value
ETF BuyBack

Rendimento di 1 mese
+3,81 %
Volatilità di 1 anno
12,94 %
Volume
190,84 Mln €
ETF disponibili
2
A ETF BuyBack

ETF di qualità

Rendimento di 1 mese
+3,50 %
Volatilità di 1 anno
12,25 %
Volume
7,58 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF di qualità
ETF Equal Weight

Rendimento di 1 mese
+3,39 %
Volatilità di 1 anno
12,64 %
Volume
8,95 Mld €
ETF disponibili
7
A ETF Equal Weight
ETF multifattoriali

Rendimento di 1 mese
+2,27 %
Volatilità di 1 anno
11,96 %
Volume
2,76 Mld €
ETF disponibili
4
A ETF multifattoriali

ETF a bassa volatilità

Rendimento di 1 mese
+1,05 %
Volatilità di 1 anno
8,46 %
Volume
5,47 Mld €
ETF disponibili
8
A ETF a bassa volatilità

Come funzionano gli ETF smart beta?

Strategie di investimento ottimizzate per ottenere rendimenti migliori

Con gli ETF basati sulla tradizionale ponderazione in base alla capitalizzazione di mercato, gli investitori investono nelle maggiori società del mondo. Ciò significa che con un ETF coprono già gran parte della capitalizzazione di mercato della rispettiva regione di investimento. Tuttavia, uno degli svantaggi è che le società più grandi dell'indice hanno una ponderazione superiore alla media. E spesso si tratta di titoli che hanno già ottenuto buone performance in passato. Per evitare questi svantaggi si utilizzano metodi di ponderazione alternativi. Vengono utilizzati altri criteri di ponderazione per ottenere un rendimento in eccesso o per minimizzare il rischio.

Gli ETF smart beta, noti anche come ETF strategici o ETF fattoriali, mirano a battere il mercato o a gestire meglio il rischio. Scopri come funzionano questi ETF e quali sono i tipi di ETF smart beta disponibili.

Gli ETF smart beta in sintesi

  • Definizione: gli ETF smart beta utilizzano fattori specifici come valore, dimensione, qualità, momentum e volatilità per ottimizzare le performance.

  • Vantaggi: Migliore diversificazione del rischio e rendimenti potenzialmente più elevati corretti per il rischio a costi inferiori rispetto ai fondi a gestione attiva.

  • Svantaggi: Complessità e possibile aumento della volatilità, a seconda delle strategie fattoriali scelte.

  • Idoneità: Adatto agli investitori con una maggiore tolleranza al rischio che sono disposti ad accettare le complessità e le fluttuazioni aggiuntive.

Cosa sono gli ETF smart beta?

Spiegazione: Cosa sono gli ETF smart beta?

Gli ETF smart beta sono fondi negoziati in borsa che migliorano gli investimenti in indici tradizionali applicando strategie di ponderazione alternative. Questi fondi seguono un approccio basato su regole che combina elementi di investimento attivo e passivo. L'obiettivo è quello di sovraperformare il mercato o di gestire meglio i rischi. Concentrandosi su fattori specifici come il valore, la dimensione, la qualità, il momentum e la volatilità, gli ETF smart beta offrono agli investitori l'opportunità di trarre vantaggio da specifiche anomalie del mercato e di ottenere potenzialmente rendimenti più elevati corretti per il rischio.

Gli investitori dovrebbero tenere presente questo aspetto quando utilizzano gli ETF smart beta: I fattori possono spesso ottenere un rendimento più elevato in fasi più lunghe rispetto a un investimento nel mercato complessivo. Tuttavia, ci sono anche fasi in cui i singoli fattori ottengono performance inferiori alla media. È difficile prevedere quale fattore abbia senso in quale fase del mercato azionario.

Premessa: la storia degli ETF smart beta

Più di 50 anni fa, gli scienziati finanziari hanno iniziato a studiare metodi di ponderazione alternativi. Importanti pietre miliari sono state il Capital Asset Pricing Model (CAPM) sviluppato da William Sharpe e il modello a tre fattori di Eugene Fama e Kenneth French, in cui è stato dimostrato per la prima volta su base scientifica il raggiungimento di un eccesso di rendimento per i fattori value e size (aziende con una capitalizzazione di mercato minore).

Grazie alle sempre migliori opzioni di analisi dei dati, nella letteratura pseudo-scientifica si possono trovare fino a 600 fattori, la maggior parte dei quali non ha alcuna relazione causale. Nemmeno una manciata di fattori ha dimostrato scientificamente di avere un'influenza duratura sui rendimenti o sul rischio.

Quali sono le strategie smart beta?

Quando la strategia smart beta si ripaga?

Quando la strategia smart beta si ripaga?

Una strategia smart beta non sempre sovraperforma l'indice sottostante. La tabella seguente mostra come i fattori reagiscono alle diverse fasi di crescita del PIL su periodi di tempo più lunghi.

Outperformance in caso di forte crescita economicaOutperformance in caso di crescita economica debole
Ponderato alla pariDividendo
MomentumQualità
ValoreBassa votalità
Dimensione 
Fonte: extraETF Research, al luglio 2024

 

La strategia giusta per ogni fase del mercato azionario

Markus Jordan, fondatore di extraETF
Non tutti i fattori funzionano in tutte le fasi del mercato azionario ed è possibile che il rendimento sia inferiore. Ad esempio, alcuni fattori sono più adatti nelle fasi di ripresa economica o di boom, mentre altri sono più adatti nelle fasi di flessione o di recessione. Per gli investitori privati non è quindi facile concentrarsi sul fattore più interessante in ogni caso. Gli ETF multifattoriali, che si concentrano su diversi fattori azionari, offrono un rimedio a questo problema.
Markus Jordan, fondatore di extraETF

Vantaggi degli ETF smart beta

  • Strategie fattoriali mirate: gli ETF smart beta utilizzano fattori specifici come valore, dimensione, qualità, momentum e volatilità per migliorare le performance e gestire il rischio.
  • Migliore diversificazione del rischio: grazie alla diversificazione tra diversi fattori, gli ETF smart beta possono distribuire meglio il rischio rispetto ai fondi indicizzati tradizionali.
  • Efficienza dei costi: sebbene perseguano una strategia di gestione più attiva, i costi degli ETF smart beta sono generalmente inferiori a quelli dei fondi a gestione attiva.
  • Trasparenza e approccio basato su regole: la selezione e la ponderazione delle azioni si basa su regole chiaramente definite, che garantiscono trasparenza e tracciabilità.

Svantaggi degli ETF smart beta

  • Complessità: le strategie e i fattori sottostanti possono essere difficili da comprendere e seguire per gli investitori inesperti.
  • Nessuna garanzia di sovraperformance: nonostante l'utilizzo di fattori specifici, non c'è alcuna garanzia che gli ETF smart beta sovraperformino costantemente il mercato.
  • Aumento della volatilità: a seconda dei fattori scelti, gli ETF smart beta possono presentare performance più volatili, soprattutto nelle fasi di mercato più turbolente.
  • Deviazione dall'indice standard: poiché gli ETF smart beta utilizzano strategie di ponderazione alternative, possono discostarsi significativamente dagli indici di riferimento tradizionali, con conseguenti rendimenti diversi.

Rispondiamo alle tue domande sugli ETF smart beta

Condividi articolo

