Un investimento in un ETF MSCI Pacific ex Japan investe in società di un'unica regione, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Inoltre, la diversificazione è relativamente bassa, con circa 100 titoli, ed è limitata esclusivamente a società di grandi e medie dimensioni.

Nota bene: L'ETF include paesi come Australia, Singapore e Nuova Zelanda, ma non molti altri paesi della regione del Pacifico. Oltre al Giappone, mancano anche paesi come Indonesia, Filippine, Thailandia e Vietnam.

Tuttavia, il fatto che la regione del Pacifico, in quanto importante area economica e con le sue relazioni commerciali, offra potenzialmente grandi opportunità di crescita è un particolare argomento a favore di un ETF MSCI Pacific ex Japan.

Se sei a conoscenza di questo obiettivo dell'ETF e se questo si adatta alla tua strategia di investimento, potrebbe essere sensato acquistare un ETF MSCI Pacific ex Japan o un piano di risparmio per esso. Un ETF MSCI Pacific ex Japan può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.