ETF MSCI Giappone

Un investimento in un ETF MSCI Japan investe in società di un unico paese. Ciò significa che non c'è diversificazione globale. L'MSCI Japan contiene solo società giapponesi di grandi e medie dimensioni. Il fatto che il Giappone sia considerato un grande paese industrializzato è un altro particolare vantaggio di un ETF MSCI Japan. Inoltre, il Giappone ha spesso una delle maggiori ponderazioni in molti ETF globali dopo gli Stati Uniti.

Nota: il mercato azionario giapponese ha registrato performance negative per diversi decenni in passato, ma questo non significa nulla sulla sua performance futura.

Se sei a conoscenza dell'orientamento dell'ETF e se questo è in linea con la tua strategia d'investimento, può avere senso acquistare un ETF MSCI Japan o un piano di risparmio su di esso. Un ETF MSCI Japan può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.