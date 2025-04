L'MDAX è il secondo campionato borsistico della Germania dopo il DAX. Contiene 50 aziende di medie dimensioni. Molte di queste aziende sono molto innovative. Tuttavia, un investimento nel MDAX comporta il rischio di una diversificazione insufficiente, in quanto si investe solo in un paese (home bias). Se le cose vanno male dal punto di vista economico in questo paese, le perdite non possono essere compensate da potenziali guadagni in altri paesi.

Tuttavia, se l'MDAX è adatto a te e alla tua strategia d'investimento, se sei consapevole dei rischi che comporta e se includi un ETF MDAX nel tuo portafoglio solo come aggiunta, il rischio complessivo può essere ridotto in modo considerevole.