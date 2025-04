Un investimento in un ETF FTSE 100 investe in società di un solo paese, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Inoltre, la diffusione è relativamente bassa, con solo circa 100 titoli in pochi settori. Inoltre, l'indice FTSE 100 contiene prevalentemente società di grandi dimensioni. Tuttavia, il fatto che il Regno Unito sia considerato uno dei principali paesi industrializzati depone a favore di un ETF FTSE 100.

Se sei consapevole di questo orientamento dell'ETF e se questo si adatta alla tua strategia di investimento, l'acquisto di un ETF FTSE 100 o di un piano di risparmio su di esso può avere senso. Un ETF FTSE 100 può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.