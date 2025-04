ETF Regno Unito

Sì, investire in un ETF del Regno Unito può avere senso perché il paese ha molte aziende forti e di grandi dimensioni, in particolare nei settori finanziario, dei beni di consumo e sanitario. Queste concentrazioni negli ETF del Regno Unito possono rappresentare un rischio di cluster. Anche la vicinanza all'Unione Europea può essere considerata un vantaggio localizzativo. Inoltre, il Regno Unito non applica la ritenuta alla fonte. Uno degli indici azionari britannici più importanti è l'indice FTSE 100.

Attenzione: un investimento in un ETF britannico limita il tuo investimento a un solo paese. Ciò significa che la diversificazione non è globale, il che può aumentare il rischio di investimento. Per questo motivo, prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario avere una solida conoscenza finanziaria e verificare prima l'idoneità di ogni singolo prodotto.