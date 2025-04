Con alcuni ETF paese puoi investire in paesi come l'Australia. L'Australia possiede numerose materie prime come l'uranio, il piombo e lo zinco, ma in questo continente si estraggono anche gas naturale, manganese, rame, petrolio e diamanti. Inoltre, il paese si trova geograficamente in una regione promettente del mondo e la sua economia è strettamente legata alle economie asiatiche emergenti.

Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF sull'Australia ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF Australia è più adatto a te.