Portafoglio Vanguard 70-30

Descrizione

Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.

Una ripartizione consigliata è investire il 70% nell'indice dei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti.