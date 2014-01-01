Portafoglio Vanguard 70-30
Descrizione
Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.
Una ripartizione consigliata è investire il 70% nell'indice dei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
|1 mese
|+2,12 %
|3 mesi
|+6,99 %
|6 mesi
|-2,50 %
|Anno corrente
|-0,18 %
|1 anno
|+16,02 %
|3 anni
|+29,27 % (9,13 % p.a.)
|5 anni
|+67,73 % (10,98 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2014)
|+153,98 % (8,97 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|2
|Costi del portafoglio (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|1,83 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2014
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Vanguard 70-30.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|1,9 %
|-0,3 %
|-5,2 %
|-4,3 %
|4,7 %
|1,3 %
|4,7 %
|1,1 %
|—
|—
|—
|—
|-0,18 %
|1,83 %
|2024
|1,5 %
|4,2 %
|2,5 %
|-1,3 %
|2,0 %
|2,8 %
|0,6 %
|1,2 %
|3,1 %
|-0,4 %
|4,3 %
|-0,3 %
|23,46 %
|2,06 %
|2023
|5,0 %
|-0,7 %
|0,8 %
|-0,5 %
|1,4 %
|2,9 %
|2,7 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|4,7 %
|2,6 %
|14,80 %
|2,22 %
|2022
|-3,4 %
|-3,2 %
|3,0 %
|-3,0 %
|-1,9 %
|-5,5 %
|7,0 %
|-0,8 %
|-7,4 %
|1,6 %
|2,8 %
|-5,3 %
|-13,33 %
|2,07 %
|2021
|0,6 %
|0,3 %
|2,6 %
|0,6 %
|0,4 %
|3,5 %
|-1,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|4,2 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,45 %
|1,98 %
|2020
|-0,7 %
|-7,4 %
|-15,5 %
|14,1 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,7 %
|3,3 %
|-2,1 %
|-1,1 %
|7,4 %
|2,4 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,7 %
|2,9 %
|2,4 %
|2,0 %
|-5,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|-1,2 %
|2,7 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,4 %
|27,23 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,6 %
|-1,7 %
|3,4 %
|2,0 %
|-2,3 %
|3,1 %
|0,5 %
|0,7 %
|-5,3 %
|1,6 %
|-8,3 %
|-6,52 %
|—
|2017
|-0,4 %
|4,6 %
|-0,3 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-1,0 %
|-0,3 %
|1,2 %
|2,8 %
|-1,3 %
|1,7 %
|9,35 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,6 %
|2,1 %
|1,5 %
|2,7 %
|1,4 %
|3,6 %
|0,6 %
|0,2 %
|0,9 %
|4,0 %
|3,5 %
|12,30 %
|—
