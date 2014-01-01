extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Portafoglio Vanguard 70-30

100 %Equity ratio
0,15 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2014Data di inizio
2Numero di ETF
Descrizione

Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.

Una ripartizione consigliata è investire il 70% nell'indice dei paesi sviluppati e il restante 30% nei mercati emergenti.

Indici di rendimento

1 mese+2,12 %
3 mesi+6,99 %
6 mesi-2,50 %
Anno corrente-0,18 %
1 anno+16,02 %
3 anni+29,27 % (9,13 % p.a.)
5 anni+67,73 % (10,98 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2014)+153,98 % (8,97 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF2
Costi del portafoglio (TER)0,15 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.1,83 %
Creazione del portafoglio1 gen 2014

ETF utilizzati

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)
70,00 %
Altro
Altro
+1,55 %
0,12 %
Azioni
4
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
30,00 %
Altro
Altro
+2,59 %
0,22 %
Azioni
4
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20251,9 %-0,3 %-5,2 %-4,3 %4,7 %1,3 %4,7 %1,1 %-0,18 %1,83 %
20241,5 %4,2 %2,5 %-1,3 %2,0 %2,8 %0,6 %1,2 %3,1 %-0,4 %4,3 %-0,3 %23,46 %2,06 %
20235,0 %-0,7 %0,8 %-0,5 %1,4 %2,9 %2,7 %-1,5 %-2,0 %-3,6 %4,7 %2,6 %14,80 %2,22 %
2022-3,4 %-3,2 %3,0 %-3,0 %-1,9 %-5,5 %7,0 %-0,8 %-7,4 %1,6 %2,8 %-5,3 %-13,33 %2,07 %
20210,6 %0,3 %2,6 %0,6 %0,4 %3,5 %-1,1 %2,4 %-2,1 %4,2 %-0,8 %3,2 %22,45 %1,98 %
2020-0,7 %-7,4 %-15,5 %14,1 %4,6 %1,8 %0,7 %3,3 %-2,1 %-1,1 %7,4 %2,4 %6,08 %
20197,7 %2,9 %2,4 %2,0 %-5,6 %4,8 %1,2 %-1,2 %2,7 %1,8 %2,5 %3,4 %27,23 %
20182,3 %-1,6 %-1,7 %3,4 %2,0 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,7 %-5,3 %1,6 %-8,3 %-6,52 %
2017-0,4 %4,6 %-0,3 %-0,6 %-1,3 %-1,9 %-1,0 %-0,3 %1,2 %2,8 %-1,3 %1,7 %9,35 %
2016-6,2 %-0,6 %2,1 %1,5 %2,7 %1,4 %3,6 %0,6 %0,2 %0,9 %4,0 %3,5 %12,30 %

Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.