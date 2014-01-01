Portafoglio Vanguard 60-40
Descrizione
Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.
Una ripartizione basata sul prodotto interno lordo (PIL) mondiale suggerisce una ponderazione di circa il 60% nei paesi industrializzati e il 40% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
|1 mese
|+2,25 %
|3 mesi
|+6,83 %
|6 mesi
|-1,93 %
|Anno corrente
|+0,17 %
|1 anno
|+16,21 %
|3 anni
|+27,58 % (8,69 % p.a.)
|5 anni
|+62,14 % (10,23 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2014)
|+140,68 % (8,43 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|2
|Costi del portafoglio (TER)
|0,16 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|1,93 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2014
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Vanguard 60-40.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-4,8 %
|-4,4 %
|4,5 %
|1,4 %
|4,7 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,17 %
|1,93 %
|2024
|1,1 %
|4,3 %
|2,4 %
|-0,8 %
|1,6 %
|2,7 %
|0,4 %
|0,9 %
|3,8 %
|-0,6 %
|3,5 %
|-0,0 %
|22,88 %
|2,14 %
|2023
|4,9 %
|-1,1 %
|0,5 %
|-0,8 %
|1,2 %
|2,8 %
|2,9 %
|-1,9 %
|-1,8 %
|-3,7 %
|4,5 %
|2,6 %
|13,21 %
|2,29 %
|2022
|-2,9 %
|-3,3 %
|2,4 %
|-2,8 %
|-1,9 %
|-5,1 %
|6,2 %
|-0,3 %
|-7,5 %
|0,7 %
|3,2 %
|-5,0 %
|-13,26 %
|2,18 %
|2021
|1,0 %
|0,1 %
|2,1 %
|0,4 %
|0,5 %
|3,3 %
|-1,8 %
|2,4 %
|-2,0 %
|3,9 %
|-0,8 %
|2,8 %
|20,10 %
|2,04 %
|2020
|-1,1 %
|-7,0 %
|-15,6 %
|13,8 %
|4,1 %
|2,1 %
|1,0 %
|2,9 %
|-2,1 %
|-0,6 %
|7,0 %
|2,5 %
|5,89 %
|—
|2019
|7,6 %
|2,6 %
|2,4 %
|1,8 %
|-5,7 %
|4,6 %
|1,1 %
|-1,3 %
|2,6 %
|1,8 %
|2,3 %
|3,7 %
|26,35 %
|—
|2018
|2,8 %
|-1,6 %
|-1,8 %
|3,0 %
|1,5 %
|-2,7 %
|3,2 %
|-0,0 %
|0,6 %
|-5,3 %
|1,8 %
|-7,9 %
|-6,89 %
|—
|2017
|-0,1 %
|4,6 %
|-0,2 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-0,7 %
|-0,0 %
|0,9 %
|2,8 %
|-1,5 %
|2,0 %
|10,14 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,5 %
|2,7 %
|1,5 %
|2,4 %
|1,9 %
|3,7 %
|0,7 %
|0,3 %
|1,1 %
|3,4 %
|3,3 %
|12,89 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.