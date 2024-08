Il rating delle obbligazioni

Standard & Poor's (S&P) è un'azienda statunitense specializzata nella fornitura di rating per aziende, governi e altre istituzioni. S&P fa parte di S&P Global Inc. che fornisce rating creditizi e altri servizi finanziari come analisi finanziarie, servizi di dati e calcolo di indici. L'azienda opera in tutto il mondo e ha uffici in più di 30 paesi.