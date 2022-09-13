Chiusura ETF
Cosa significa la chiusura di un fondo ETF e quali sono i punti da considerare.
Dalla loro nascita nel 2000, gli ETF hanno goduto di una crescente popolarità anche in Europa. Con l'aumento della domanda, aumenta anche l'offerta di ETF. Quasi ogni settimana vengono aggiunti nuovi ETF. Ma spesso questi ETF non riescono a soddisfare le aspettative dei fornitori: c'è la minaccia di chiusura dei fondi. In futuro, quindi, è probabile che si verifichino dei cambiamenti nella gamma dei prodotti e che gli ETF con un basso volume di fondi vengano chiusi.
In questo articolo chiariamo cosa significa per gli investitori la chiusura di un fondo e come è possibile evitarla o riconoscerla in tempo.
Essenziale in breveCosa c'è da sapere sulle chiusure dei fondi ETF
Nessuna perdita totale: le chiusure dei fondi sono spiacevoli, ma di solito non comportano alcuna perdita economica per gli investitori.
Motivi: Alcuni ETF non raggiungono il volume di fondi necessario per essere gestiti con profitto. Questi ETF vengono quindi ritirati dal mercato.
Procedura: Gli ETF possono essere sciolti attraverso una fusione o una liquidazione. La liquidazione è il metodo più comune.
Tasse: il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di chiusura del fondo. I fornitori di ETF cercano di ridurre al minimo gli svantaggi per gli investitori.
Segnali di avvertimento: esistono chiari segnali che permettono di riconoscere in anticipo la chiusura di un fondo. Un basso volume di fondi è il più importante.
Cosa succede quando un ETF viene chiuso?
Quando un ETF viene chiuso, gli investitori non perdono il capitale investito. Inoltre, la chiusura di un fondo non è una sorpresa, poiché ci sono alcuni segnali che indicano una chiusura imminente. I fornitori di ETF annunciano in anticipo la chiusura di un fondo. Il depositario trasmette l'informazione ai suoi clienti, il che di solito avviene 1-2 mesi prima dell'effettiva chiusura del fondo. Questo lascia abbastanza tempo per affrontare la situazione.
Perché si verificano le chiusure dei fondi?
Non tutti gli ETF che arrivano sul mercato possono soddisfare le aspettative riposte nel prodotto dopo un certo periodo di tempo. Per poter operare in modo economico, un ETF ha bisogno di almeno 50 milioni - 100 milioni di euro di volume di fondi. Per gli ETF con un volume inferiore e lanciati più di tre anni fa, la liquidazione è quindi molto probabile. Un'altra ragione è la razionalizzazione della gamma di prodotti del fornitore di ETF.
È quindi molto probabile che alcune delle nuove emissioni di ETF degli anni passati spariranno di nuovo dal mercato nel prossimo futuro.
Questa scossa può avvenire per interesse personale o anche nel contesto di una fusione con un altro fornitore di ETF o a causa dell'acquisizione o della fusione di ETF quasi identici. In questo caso, si cerca di fondere piccoli ETF con una strategia di investimento simile per poter poi gestire il prodotto in modo economico con un volume maggiore.
Tutte le chiusure di fondi hanno una cosa in comune: non sono una sorpresa. Ci sono già chiari segnali in anticipo che indicano l'imminente chiusura di un fondo. Di seguito ti spieghiamo come riconoscere la chiusura di un fondo.
La chiusura di un ETF: considerazioni importanti
Qual è la procedura di chiusura di un fondo?
Esistono diversi metodi per chiudere un fondo. I più importanti sono la fusione e la liquidazione del fondo. Gli investitori in ETF si troveranno per lo più a contatto con la liquidazione di un fondo.
Fusione di fondi
In caso di fusione di un fondo, il fondo ricevente rileva tutte le attività del fondo che viene sciolto (trasferito). Le quote del fondo originario vengono automaticamente scambiate con le nuove quote del fondo incorporante al prezzo della data di riferimento specificata. Eventuali frazioni di regolamento saranno accreditate sul conto del cliente.
Ogni fusione di fondi deve essere preventivamente approvata dall'autorità di vigilanza finanziaria. Nell'ambito dell'approvazione, si verifica che il fondo ricevente persegua una strategia di investimento il più possibile simile. Inoltre, gli investitori devono essere informati tempestivamente della fusione del fondo in un registro pubblico (ad esempio la Gazzetta Federale).
Liquidazione
In una liquidazione di un fondo, tutte le attività del fondo vengono vendute (liquidate) a una certa data. Le attività successivamente detenute nel fondo vengono distribuite ai detentori di quote dell'ETF (distribuzioni di liquidazione).
Poiché il prezzo di un ETF è fissato giornalmente, la maggior parte degli investitori vende le proprie quote dell'ETF prima che il calcolo del prezzo dell'ETF venga interrotto. In questo modo, evitano i tempi di attesa tra la definizione del calcolo del prezzo e l'accredito finale dei proventi delle vendite.
Esempio di liquidazione di un ETF
ComStage CAC 40 UCITS ETF
|Data
|Misura
|13.08.2019
|Informazioni agli investitori tramite lettera della società del fondo
|13.09.2019
|Ultima possibilità di restituire gli ETF alla KVG
|13.09.2019
|Cessazione della negoziazione in borsa dell'ETF
|18.09.2019
|Cessazione dell'emissione e del rimborso delle quote del fondo
|23.09.2019
|Inizio della liquidazione delle attività del fondo
|30.09.2012
|Ultimo calcolo del valore patrimoniale netto (basato sui valori del 27.09.)
|Successivamente
|Pagamento dei proventi della liquidazione ai titolari di quote
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Qual è il trattamento fiscale della chiusura dei fondi?
Anche in questo caso, viene fatta una distinzione tra la liquidazione di un fondo e la fusione di un fondo.
Trattamento fiscale di una fusione di fondi
La prima cosa da verificare è quali fondi vengono fusi. Si tratta di una fusione di fondi dello stesso paese di domicilio (ad esempio IE-ISIN irlandese con IE-ISIN irlandese), oppure la fusione viene effettuata con ETF di domicili diversi (ad esempio IE-ISIN irlandese con LU-ISIN lussemburghese).
Fusione transfrontaliera: in questo caso vengono fusi ETF con domicili diversi. Esempio: un ETF tedesco viene fuso con uno lussemburghese. In questo caso, il legislatore vuole evitare che i "fatti" fiscali vengano spostati da un paese all'altro. Pertanto, le fusioni transfrontaliere sono considerate ai fini fiscali come una vendita del fondo che scompare e una nuova acquisizione del nuovo ETF. Questo tipo di fusione viene solitamente evitato dai fornitori di ETF perché comporta per l'investitore la realizzazione di guadagni o perdite fiscali e il conseguente pagamento delle imposte.
Fusione nazionale: nel caso di una fusione di ETF con lo stesso domicilio del fondo, le nuove azioni assumono la posizione fiscale delle vecchie azioni; in altre parole, l'acquisizione delle nuove azioni dell'ETF non costituisce un nuovo acquisto ai fini fiscali. Inoltre, il fondo che sta fallendo non viene venduto dal punto di vista fiscale. I fornitori di ETF si sforzano di presentare questo tipo di fusione, in quanto la situazione fiscale dell'investimento non cambia per gli investitori.
Trattamento fiscale della liquidazione di un fondo
Il trattamento fiscale della liquidazione di un fondo è semplice, in quanto viene trattata come una vendita delle quote del fondo. Ciò significa che se l'investitore realizza un profitto nel processo, l'imposta è dovuta. Se gli ETF vengono venduti in perdita, il piatto della compensazione delle perdite viene aumentato della perdita realizzata. I guadagni realizzati in seguito dalla vendita degli ETF possono essere compensati.
Come riconoscere un'imminente chiusura dell'ETF
Esistono alcune indicazioni per gli investitori su come riconoscere un'imminente chiusura del fondo. Di seguito ti spieghiamo quali sono e come puoi valutare le indicazioni.
ConclusioneNessun timore di chiusura dei fondi
La chiusura di un ETF di solito non rappresenta uno svantaggio finanziario per gli investitori. A seconda del tipo di chiusura del fondo, tuttavia, potrebbero sorgere spese aggiuntive, ad esempio per reinvestire il denaro che si è reso disponibile.
Pertanto, prima di investire in un ETF, gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione ai segnali di un'imminente chiusura del fondo. Inoltre, il volume del fondo e la qualità dell'ETF giocano un ruolo fondamentale. Infatti, gli ETF di alta qualità sono preferiti dagli investitori istituzionali, il che aumenta il volume dei fondi. Gli ETF con un volume di fondi elevato possono essere gestiti in modo redditizio dai fornitori di ETF. È quindi molto probabile che questi fondi non vengano chiusi.
Utilizzando la ricerca ETF di extraETF (presto disponibile) puoi selezionare gli ETF in base al volume o all'età del fondo. In questo modo puoi evitare che un fondo venga chiuso.
Altre domande
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