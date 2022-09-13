Chiusura ETF

Non tutti gli ETF che arrivano sul mercato possono soddisfare le aspettative riposte nel prodotto dopo un certo periodo di tempo. Per poter operare in modo economico, un ETF ha bisogno di almeno 50 milioni - 100 milioni di euro di volume di fondi. Per gli ETF con un volume inferiore e lanciati più di tre anni fa, la liquidazione è quindi molto probabile. Un'altra ragione è la razionalizzazione della gamma di prodotti del fornitore di ETF.