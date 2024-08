Les ETF mondiaux

Le graphique suivant illustre clairement les pays dans lesquels il est possible d'investir selon MSCI et les constructions d'indices qui s'y rapportent :

L'abréviation ACWI signifie All Country World Index. Celui qui veut vraiment investir dans le monde entier est donc bien conseillé avec l'indice MSCI ACWI & Frontier Markets. Pour ceux qui souhaitent investir dans 99% (marchés émergents et en développement) du marché boursier mondial, l'indice MSCI ACWI - une combinaison de l'indice MSCI World et de l'indice MSCI World Emerging Markets - suffit.

Pour réduire la complexité, les investisseurs peuvent s'imaginer le modèle comme une sorte de système modulaire, où chaque "boîte" peut être achetée séparément et combinée avec d'autres "boîtes". En outre, MSCI propose un indice national pour chacun de ces pays. Ces indices de pays sont aussi en partie investissables via des ETF. Note que nous n'avons pas inclus les marchés autonomes dans le graphique pour des raisons de clarté et de faible pertinence.