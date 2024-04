Le fonctionnement des ETF short

Les menaces internationales se dissipent, le climat d'investissement s'avère soudainement bien meilleur que prévu. Le CAC 40 bénéficie d'un tel élan à la bourse qu'il augmente de 40%.

Notre investisseur en ETF Short a manqué une occasion en or. Les chiffres racontent maintenant une toute autre histoire : à partir de 10 000€, le montant chute soudainement à 6 000€, alors qu'avec un ETF sur le CAC 40, il aurait été possible d'atteindre les 14 000€. De plus, si on examine le triangle des rendements du CAC 40, ce scénario, bien que nettement atténué, est beaucoup plus probable. Au cours des 30 dernières années, le CAC 40 a enregistré une hausse de son cours à la fin de l'année à pas moins de 22 reprises. Les replis de cours ont donc pu être comblés à plusieurs reprises au cours de l'année suivante.