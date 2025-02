ETF Énergie éolienne

Dans le domaine de l'énergie éolienne, il existe de nombreuses entreprises qui jouent un rôle de premier plan grâce à leurs technologies et solutions innovantes. Ces entreprises contribuent de manière significative au développement et à la mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable avancées et façonnent l'avenir de l'industrie éolienne. Parmi les entreprises les plus connues dans ce domaine, on trouve Orsted, Vestas et Nordex.