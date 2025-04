Le meilleur ETF Voyage et loisirs dépend des objectifs de placement individuels. Un ETF peu coûteux et liquide, qui représente précisément le segment des voyages et des loisirs, est généralement un bon choix. Sois néanmoins conscient que le secteur du voyage est avant tout très sensible aux crises et cyclique. Les ETF individuels peuvent en outre présenter un risque de concentration excessif, les ETF thématiques étant généralement plus adaptés en tant que complément dans un portefeuille mondial suffisamment diversifié.

Les ETF Voyage et loisirs à réplication physique offrent une sécurité supplémentaire grâce à la possession directe d'actions.

Tous les ETF Voyage et loisirs peuvent être analysés plus en détail via la recherche d'ETF.