ETF Smart Factory

Autodesk est une entreprise de logiciels qui offre des outils pour la conception et la création de robots et de systèmes automatisés. Les ingénieurs et les designers peuvent planifier et visualiser des projets de robotique complexes avec le logiciel d'AUtodesk, ce qui favorise le développement de solutions efficaces et innovantes. En revanche , Nvidia est connue pour ses puissants processeurs graphiques (GPU), qui conviennent entre autres à de nombreux systèmes de robotique et d'automatisation. Les GPU de Nvidia offrent la puissance de calcul nécessaire pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, qui sont excellents pour les applications robotiques modernes. Rockwell Automation est considéré comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation et d'information industrielles. L'entreprise propose des systèmes d'automatisation complets et des solutions logicielles qui sont utilisés dans l'industrie de production pour augmenter l'efficacité et la productivité.