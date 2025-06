ETF Assurance

AXA est l’un des plus grands groupes d’assurance au monde. Il est actif dans l’assurance vie, l’assurance dommages, la santé, ainsi que dans la gestion d’actifs. Sa présence internationale et sa capacité d’innovation en font un acteur incontournable du secteur. SCOR SE est un réassureur français de premier plan, qui opère à l’échelle mondiale. Il est reconnu pour son expertise technique et sa gestion rigoureuse des risques, notamment dans les domaines de la réassurance vie et non-vie. CNP Assurances, filiale de La Banque Postale, est un acteur clé de l’assurance vie et de la prévoyance en France et en Europe. Le groupe se distingue par son fort ancrage institutionnel et son engagement dans l’innovation sociale et digitale.