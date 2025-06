ETF Télécommunication

Orange est l’opérateur historique français et l’un des leaders mondiaux des télécommunications. Présent dans de nombreux pays, il déploie et gère des réseaux fixes et mobiles à large bande, contribuant activement au développement des infrastructures numériques. Bouygues Telecom, filiale du groupe Bouygues (coté à Euronext Paris), se distingue par la qualité de son service client et ses innovations technologiques. L’entreprise renforce la connectivité mobile et fixe, tout en développant des services numériques comme l’IoT et la maison connectée. Free, marque du groupe Iliad (coté à la Bourse de Milan depuis son retrait de la Bourse de Paris), est connu pour ses offres disruptives et son rôle moteur dans la baisse des prix du mobile en France. Iliad poursuit son expansion en Europe (notamment en Italie et en Pologne) tout en investissant massivement dans la fibre et la 5G.