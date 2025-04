ETF d'Obligations gouvernementales durables

Le meilleur ETF durable en obligations d'État est celui qui convient le mieux à toi, à votre stratégie d'investissement et à votre situation financière. En général, les ETF d'obligations d'État ont l'avantage d'apporter généralement plus de stabilité à votre portefeuille par rapport à des formes d'investissement plus risquées, comme les ETF d'actions mondiales suffisamment diversifiés. Cependant, cette stabilité est généralement associée à un rendement plus faible. De plus, la diversification de votre ETF durable en obligations d'État peut éventuellement être plus faible que celle des ETF en obligations d'État conventionnelles en raison des critères de durabilité.

Les critères importants lors de la sélection de votre ETF durable en obligations d'État sont, outre les coûts, le type de dépôt de titres que vous choisissez et s'il existe des plans d'investissement en ETF gratuits pour votre ETF souhaité.