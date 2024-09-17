Investir durablement avec les ETF
Tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix
Les investissements durables ne sont plus un investissement de niche. Face aux défis de la mondialisation, de la démographie, du changement climatique et des ressources limitées, et à une sensibilité croissante envers les pratiques respectueuses de l'environnement, l'économie se transforme pour intégrer des aspects écologiques. Les industries traditionnelles laissent place à de nouvelles industries durables, et le thème de la durabilité devient de plus en plus central dans l'esprit des investisseurs.
Ce guide met en lumière les dernières tendances et études sur les ETF durables en 2024, explore les thèmes qui seront particulièrement importants et offre des conseils pratiques pour sélectionner les meilleurs produits d'investissement durable.
Avant de commencer :Les essentiels sur les ETF durables
Définition : Contrairement aux ETF traditionnels, les ETF durables mettent particulièrement l'accent sur la durabilité environnementale et sociale ainsi que sur une gestion responsable des entreprises.
Rendement : Les ETF durables offrent souvent des rendements comparables à ceux des ETF traditionnels. Ils investissent dans des entreprises reconnues pour leurs pratiques commerciales responsables, ce qui peut garantir des rendements stables et généralement compétitifs sur le long terme.
Sélection : Ces ETF se fondent sur des indices existants en sélectionnant de manière ciblée les entreprises qui répondent à des critères de durabilité. Les entreprises non conformes aux normes de durabilité sont exclues du fonds, grâce à des filtres spécialisés et des critères d'exclusion.
Les avantages : Les ETF durables offrent tous les avantages des ETF traditionnels. Gérés de manière passive, ils représentent une alternative plus économique aux fonds durables gérés activement. Ils permettent d’investir en toute conscience tout en ayant un impact positif sur l’environnement et la société.
Que sont les ETF durables ?
Les ETF durables investissent dans des entreprises et des projets qui répondent à des critères de durabilité, incluant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces critères évaluent comment les entreprises gèrent les questions environnementales, assument leur responsabilité sociale et pratiquent une bonne gouvernance. En intégrant ces critères, les ETF durables permettent d’investir de manière éthique et responsable tout en contribuant à la transition vers une économie durable.
En raison de leurs critères de sélection spécifiques, les ETF durables comprennent souvent un nombre réduit de titres par rapport aux ETF traditionnels. Cela mène à une sélection plus ciblée et éthique. De plus, des études ont montré que les entreprises adoptant une gestion durable présentent souvent un risque plus faible que celles axées uniquement sur le profit.
Les ETF durables les plus connus sont :
Les ETF durables plus performants que les autres ETF
Le marché des ETF durables a connu une expansion significative ces dernières années. En 2023, la France a enregistré le lancement d'un nombre record de nouveaux fonds durables, avec une augmentation marquée de l'intérêt pour ces produits. Les actifs dans les investissements ESG passifs ont grimpé de 95,2 milliards d'euros à 172,5 milliards d'euros en 2023.
Ces chiffres impressionnants démontrent que les ETF durables ne sont pas qu'une simple tendance, mais une classe d'actifs en pleine croissance, de plus en plus recherchée et proposée par les investisseurs et les fournisseurs.
Comment trouver des ETF durables ?
Les ETF durables investissent selon des principes environnementaux, sociaux et éthiques. Bien que des critères traditionnels comme la rentabilité, la liquidité et la sécurité soient également considérés, ils ne sont pas prioritaires. L'accent est mis sur la protection de l'environnement, les conditions de production équitables et la gestion responsable des entreprises.
- Dans la sélection des ETF durables, les critères ESG jouent un rôle crucial. ESG signifie Environmental, Social and Governance, c’est-à-dire environnement, social et gouvernance d'entreprise. Ces directives privilégient la protection de l'environnement, le respect des normes sociales et une gestion d'entreprise équitable.
- Il existe également les directives SRI, qui se concentrent sur l'investissement socialement responsable. SRI signifie Socially Responsible Investment, intégrant des critères sociaux et environnementaux dans les décisions d'investissement. Les critères SRI sont similaires à ceux des ESG.
- Certains ETF durables arborent le logo de transparence "Sustainability". Un autre terme courant est "Low carbon", indiquant un investissement dans des pays ou des entreprises à faibles émissions de CO2. Ainsi, les investissements durables sont souvent facilement reconnaissables.
Comment choisir le bon ETF durable ?
Choisir le bon ETF durable peut sembler complexe au début, mais en suivant une approche systématique, vous pouvez vous assurer que vos investissements sont en accord avec vos objectifs financiers et vos valeurs éthiques.
Voici un guide étape par étape pour vous aider à trouver l'ETF durable qui vous convient :
- Définir l'objectif d'investissement
Déterminez d'abord vos objectifs d'investissement ainsi que vos priorités éthiques. Voulez-vous investir dans des entreprises respectueuses de l'environnement, soutenir des normes sociales ou promouvoir une gestion d'entreprise responsable ? Cette décision orientera la sélection de vos ETF.
- Comprendre les critères ESG
Renseignez-vous sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) que doit respecter un ETF durable. Ces critères déterminent les entreprises incluses dans l'ETF et celles exclues. Assurez-vous que les ETF choisis adhèrent à des directives ESG rigoureuses.
- Comparer les offres d'ETF
Comparez les différentes offres d'ETF en fonction de leurs notations ESG. Utilisez des outils de recherche d'ETF pour filtrer et comparer les ETF durables disponibles. Vérifiez que les indices répliqués par les ETF correspondent à vos valeurs éthiques.
- Analyser les coûts
Examinez la structure des coûts des ETF, y compris les frais de gestion annuels (TER). Des coûts plus faibles permettent de maximiser vos rendements. Soyez également attentif aux frais de transaction et autres coûts cachés.
- Vérifier le volume du fonds et la liquidité
Optez pour des ETF avec un volume de fonds élevé et une bonne liquidité. Les ETF plus importants ont souvent des spreads plus bas et sont plus faciles à négocier, ce qui est crucial pour entrer et sortir de vos investissements.
- Comprendre la méthode de réplication
Soyez attentif à la méthode de réplication utilisée par l'ETF. Les ETF à réplication physique achètent directement les actions sous-jacentes, tandis que les ETF synthétiques utilisent des produits dérivés. Les ETF physiques sont généralement plus transparents et plus faciles à comprendre.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de sélectionner un ETF durable qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs.
Les ETF durables sont-ils vraiment durables ?
Les tendances actuelles sur l'investissement durable
Selon une étude de Morningstar, les fonds durables ont atteint un volume record à l'échelle mondiale en 2023. Un nombre croissant d'investisseurs choisit d'intégrer la durabilité dans leurs décisions d'investissement. De plus, les recherches montrent que les ETF durables affichent souvent des performances comparables, voire supérieures, à celles des ETF traditionnels.
Les ETF durables continueront donc à représenter une classe d'actifs significative en 2024 pour les investisseurs qui souhaitent allier rendements financiers et valeurs éthiques et environnementales. Les études et tendances actuelles indiquent que le marché des ETF durables évolue constamment pour répondre aux attentes des investisseurs.
Les perspectives pour 2024 révèlent également que la transition vers l'énergie verte demeure un thème prédominant. Les investissements dans les technologies et projets favorisant le climat prennent une importance croissante, reflétant l'accent mis sur la durabilité et l'innovation environnementale.
Les avantages des ETF durables
- Rendement à long terme : Les ETF durables peuvent offrir des rendements stables et attractifs à long terme. Les entreprises engagées dans des pratiques durables tendent à afficher de meilleures performances financières et à résister plus efficacement aux fluctuations du marché. Cette stabilité et cette rentabilité rendent les ETF durables particulièrement intéressants pour les investissements à long terme.
- Avantages écologiques : Investir dans des ETF durables soutient les entreprises et projets qui se consacrent à la protection de l'environnement et à la réduction de l'empreinte écologique. Cela peut contribuer positivement à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources naturelles. En mettant l'accent sur les énergies renouvelables et les technologies respectueuses de l'environnement, ces ETF favorisent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone tout en encourageant les entreprises à minimiser leur impact environnemental.
- Répartition des risques : À l'instar des ETF traditionnels, les ETF durables offrent une large diversification des risques en investissant dans de nombreuses entreprises. Cette diversification réduit le risque lié aux défaillances d'entreprises individuelles et rend l'investissement globalement plus sûr.
- Transparence : Les ETF sont réputés pour leur grande transparence. La composition du fonds et les indices sous-jacents sont publiquement accessibles, offrant aux investisseurs une vue claire et précise de leurs investissements.
Les inconvénients des ETF durables
- Choix limité : En raison des critères de durabilité stricts, les ETF durables peuvent investir dans un nombre réduit d'entreprises par rapport aux ETF traditionnels. Cette sélection restreinte peut limiter la diversification et entraîner une sous-représentation ou une surreprésentation de certains secteurs.
- Perte potentielle de performance : Bien que de nombreux ETF durables affichent de bons résultats, la sélection rigoureuse d'entreprises respectant des critères de durabilité peut parfois entraîner une performance inférieure, notamment dans les secteurs non durables qui pourraient offrir des rendements élevés.
- Risque de greenwashing : Tous les ETF étiquetés comme durables ne répondent pas nécessairement à des normes strictes de durabilité. Il est essentiel pour les investisseurs de vérifier attentivement les critères appliqués par chaque ETF pour éviter les pratiques de greenwashing, où la durabilité est seulement une apparence sans véritable fondement.
- Réglementations : Le marché des investissements durables est encore en développement, ce qui peut engendrer des fluctuations et des incertitudes. Les réglementations et normes en matière d'investissement durable évoluent rapidement, ce qui peut représenter à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs.
Existe-t-il aussi des plans d'investissement programmé en ETF durables ?
Oui, des plans d'investissement programmé en ETF sont disponibles, permettant d'investir régulièrement dans des ETF respectueux de l'environnement. Ces plans d'investissement sont parfaits pour ceux qui souhaitent accumuler un patrimoine à long terme tout en respectant des critères écologiques et éthiques. De nombreux fournisseurs proposent déjà ces plans d'investissement avec des montants initiaux très faibles, parfois dès 1€ par mois.
En effectuant des versements réguliers, les investisseurs peuvent développer leur portefeuille de manière continue tout en soutenant une économie plus durable. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez filtrer les plans d'investissement en ETF durables via notre outil de recherche d'ETF.
Conclusion :Une opportunité d'investissement durable avec un fort potentiel de croissance
Ces dernières années, les ETF durables ont gagné en popularité en alliant rendement financier et valeurs éthiques. Ils investissent dans des entreprises qui respectent des normes élevées en matière d'ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). La tendance vers les investissements durables est alimentée par une prise de conscience environnementale croissante, des réglementations plus strictes et la résilience accrue des investissements durables.
Les ETF durables offrent des avantages tels que la rentabilité, la diversification et la transparence, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs responsables. Bien qu'ils présentent certains inconvénients, comme un choix limité et potentiellement des rendements inférieurs, ils demeurent un ajout judicieux à un portefeuille diversifié.
Nos réponses aux questions fréquentes
