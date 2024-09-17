Les investissements durables ne sont plus un investissement de niche. Face aux défis de la mondialisation, de la démographie, du changement climatique et des ressources limitées, et à une sensibilité croissante envers les pratiques respectueuses de l'environnement, l'économie se transforme pour intégrer des aspects écologiques. Les industries traditionnelles laissent place à de nouvelles industries durables, et le thème de la durabilité devient de plus en plus central dans l'esprit des investisseurs.

Ce guide met en lumière les dernières tendances et études sur les ETF durables en 2024, explore les thèmes qui seront particulièrement importants et offre des conseils pratiques pour sélectionner les meilleurs produits d'investissement durable.