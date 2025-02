Investir dans des ETF durables est depuis longtemps une grande préoccupation pour le Japon. Il existe différentes raisons pour lesquelles les investisseurs optent pour de tels produits. En investissant dans des ETF Japon durables, on soutient une économie plus respectueuse du climat et on contribue ainsi à réduire la pollution. Mais il s'agit aussi d'aspects d'une cohabitation sociale et d'une bonne gestion d'entreprise. Par ailleurs, de nombreux adeptes de l'investissement durable y voient également un instrument efficace de réduction des risques.

Nous vous montrons dans quelles catégories les différents ETF Japon durables obtiennent les meilleurs résultats et quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel investissement. Vous pourrez ainsi déterminer quel ETF Japon durable vous convient le mieux.