Diversifié : Un ETF Europe durable investit dans de nombreuses entreprises européennes et pas seulement dans une seule. L'ETF offre donc une plus grande diversification qu'un investissement dans une seule action.

Approche Best in Class : certains ETF Europe durables utilisent l'approche Best in Class. Certains secteurs problématiques ne sont pas exclus, mais seules les entreprises les plus durables de ces secteurs restent dans l'indice pour un investissement. Cela pourrait inciter les entreprises à améliorer leurs efforts en matière de durabilité.