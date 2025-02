ETF Amérique Latine

L'indice MSCI EM Latin America comprend les 90 entreprises les plus grandes et les plus liquides d'Amérique latine et offre une large couverture des principaux marchés et secteurs, ce qui en fait un choix populaire pour les ETF. Parmi les plus grandes entreprises de l'indice figurent Vale S.A., une multinationale minière de premier plan, Petrobras, la plus grande entreprise pétrolière du Brésil, et Itaú Unibanco, l'une des plus grandes banques d'Amérique latine. Ces entreprises représentent des secteurs importants de l'économie latino-américaine, notamment l'exploitation minière, l'énergie et les services financiers.