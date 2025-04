Un ETF STOXX Global Select Dividend 100 permet aux investisseurs d'avoir accès à 100 des actions qui versent les dividendes les plus élevés au monde. 40 titres proviennent d'Amérique du Nord, 30 d'Europe et 30 de la région Asie-Pacifique. Les entreprises incluses dans l'indice n'ont pas réduit leurs dividendes au cours des cinq dernières années, ce qui peut indiquer des modèles d'entreprise solides et une base financière solide.

Cependant, le secteur financier est particulièrement bien pondéré avec une part de plus de 35%. Ce risque de concentration peut avoir un effet négatif sur l'ETF, surtout si le secteur financier va mal. De plus, le potentiel de croissance plus faible des titres à dividendes peut freiner l'évolution des cours à long terme, tandis que les réductions de dividendes en temps de crise peuvent réduire le rendement global de l'ETF.

Pour les investisseurs qui recherchent un revenu stable grâce aux dividendes et qui sont conscients du risque accru, l'ETF peut être un ajout intéressant au portefeuille.