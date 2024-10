Outre ces facteurs, il n'y a pas que le montant des paiements de dividendes qui est important pour une stratégie de dividendes réussie, mais aussi le rendement des dividendes. Ce chiffre indique le rapport entre le dividende versé et le cours de l'action et se calcule comme suit :

Rendement du dividende (%) = (dividende versé/cours de l'action) × 100

Prenons un exemple : Si vous aviez possédé une action de BASF en 2010, vous auriez reçu un dividende de 1,70€. Depuis, BASF a versé un dividende chaque année et l'a même augmenté pendant de nombreuses années. Et ce, indépendamment de la position du cours à ce moment-là. Ainsi, ceux qui n'ont pas vendu l'action BASF depuis lors ont reçu un dividende de 3,40€ en 2023. Mais comme le paiement d'un dividende et son montant ne sont pas garantis et que le développement d'une entreprise n'est pas prévisible, cet exemple ne constitue pas une recommandation d'investissement.

Avec la recherche d'actions, vous peux filtrer de manière ciblée les actions à dividendes en utilisant la boîte de filtre suivante :

Mais n'oublie pas qu'aussi séduisant et désirable que soit un rendement élevé du dividende, les investisseurs doivent toujours regarder d'un œil critique la situation globale et le bilan de l'entreprise ainsi que les chiffres clés. À partir d'un rendement du dividende de 10%, les investisseurs devraient être particulièrement prudents, car cela peut aussi indiquer un risque élevé et une perte de cours. Lors de la sélection d'actions ou d'ETF pour une stratégie de dividendes, il est donc recommandé de trouver un équilibre entre plusieurs facteurs.