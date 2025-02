L'indice MSCI USA contient plus de 600 entreprises américaines. Avec cette composition, il couvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché américain.

Un ETF indiciel sur l'indice MSCI USA se concentre sur les Etats-Unis d'Amérique. Si l'on mesure les Etats-Unis en termes de performance économique absolue, il s'agit de la plus grande économie du monde. C'est aussi la plus grande nation importatrice et la deuxième nation exportatrice. Les plus grands secteurs représentés dans l'indice sont : Technologie (30,14%), Finance (12,36%), Santé (12,08%) et Biens de consommation cycliques (10,42%) (au 22 mai 2024).

Nous vous montrons dans quelles catégories chaque ETF MSCI USA est le plus performant et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pouvez ainsi déterminer lequel des ETF MSCI USA vous convient le mieux.