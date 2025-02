L'indice Dow Jones Industrial Average est l'un des indices les plus anciens et les plus traditionnels du monde. Cela peut être un avantage, car le risque que cet indice soit supprimé est probablement plus faible. D'autre part, l'indice Dow Jones Industrial Average est pondéré par les prix, ce dont vous devez être conscient. L'indice se distingue donc de nombreux autres indices, qui sont souvent pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Un ETF Dow Jones Industrial Average peut être un élément utile pour votre portefeuille s'il est adapté à toi, à votre situation et à votre stratégie d'investissement. Mais sache aussi que les entreprises du Dow Jones Industrial Average sont exclusivement américaines et que la diversification est très faible avec seulement 30 entreprises. Pour mieux évaluer ces risques et d'autres, vous devez acquérir de solides connaissances financières avant tout investissement. Vous pouvez les obtenir dans notre section connaissances ou dans le guide des ETF.