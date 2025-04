Oui, les ETF CSI 300 peuvent être utiles, car la Chine est l'une des plus grandes économies du monde et potentiellement celle qui connaît la croissance la plus rapide à long terme. Investir dans l'indice CSI 300 permet d'avoir accès aux 300 entreprises les plus importantes et les plus liquides du pays, cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen dans la monnaie Renminbi (CNY). Il est investi dans des actions A chinoises.

La diversification au sein de l'indice, qui couvre différents secteurs, fait également des ETF CSI 300 une opportunité d'investissement intéressante. Les investisseurs doivent toutefois être conscients du risque plus élevé et de la volatilité du marché chinois. C'est pourquoi les ETF CSI 300 peuvent être particulièrement intéressants pour les investisseurs qui aiment le risque et qui ont un horizon de placement à long terme, par exemple comme complément dans un portefeuille mondial.

Remarque : l'accès au marché boursier chinois est extrêmement difficile pour les investisseurs étrangers au niveau des actions individuelles, car il existe différents segments d'actions. Le cas échéant, les droits des investisseurs étrangers peuvent être limités. Un investissement dans un ETF CSI 300 limite votre investissement financier à un seul pays. Votre diversification n'est donc pas mondiale, ce qui peut augmenter votre risque d'investissement.