ETF Corée du Sud

Oui, investir dans des ETF coréens peut être judicieux, car la Corée du Sud est l'un des pays industrialisés les plus importants, compte de nombreuses entreprises solides dans une région prometteuse et est assez stable politiquement. Cependant, la situation géopolitique, par exemple en tant que pays voisin de la Corée du Nord, constitue un certain risque d'investissement. De plus, avec un ETF Corée, tu investis dans des entreprises d'un seul pays, ce qui ne permet pas d'atteindre une diversification mondiale. La plupart du temps, les ETF coréens se concentrent aussi fortement sur le secteur de la technologie, ce qui peut présenter des opportunités et des risques en même temps.

Attention : la Corée du Sud est considérée comme un pays émergent par le fournisseur d'indices MSCI, alors qu'elle fait partie des pays industrialisés par le FTSE. C'est important si tu investis dans un ETF World ou Developed World ou dans un ETF Emerging Markets de ces fournisseurs d'indices.

Si tu es conscient de cette orientation de l'ETF et qu'elle correspond à ta stratégie d'investissement, l'achat d'un ETF coréen ou un plan d'épargne sur celui-ci peut être judicieux. Un ETF coréen peut également être utilisé comme complément dans un portefeuille largement diversifié.