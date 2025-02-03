ETF Corée du Sud

Investir dans les ETF coréens
Quel est le meilleur ETF coréen ?
Avec certains ETFs de pays, tu peux investir dans des pays comme la Corée du Sud. Lorsque l'on parle d'investir en Corée, on fait généralement référence à l'État de Corée du Sud en raison de la division du pays et des différents systèmes politiques. Ce pays est l'une des économies les plus prospères qui existent. En tant que site industriel important en Asie, le pays possède des entreprises fortes avec de nombreuses marques connues, et ce dans une région très importante sur le plan économique.
Nous te montrons dans quelles catégories chaque ETF coréen est le plus performant et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Tu pourras ainsi déterminer quel ETF coréen te convient le mieux.
Faits sur la Corée du Sud
51,8
99.270 km²
17
1.712,8 Milliards de US-Dollar
Source : extraETF, à la date du : 3 juin 2024.
Investissez sans commission à partir de 10€. Accédez aux marchés mondiaux avec des ETF et profitez d’une sélection de plus de 500 ETF pour diversifier facilement votre portefeuille et saisir les opportunités d’investissement à l’échelle internationale.
Les ETF coréens sont-ils utiles ?
Oui, investir dans des ETF coréens peut être judicieux, car la Corée du Sud est l'un des pays industrialisés les plus importants, compte de nombreuses entreprises solides dans une région prometteuse et est assez stable politiquement. Cependant, la situation géopolitique, par exemple en tant que pays voisin de la Corée du Nord, constitue un certain risque d'investissement. De plus, avec un ETF Corée, tu investis dans des entreprises d'un seul pays, ce qui ne permet pas d'atteindre une diversification mondiale. La plupart du temps, les ETF coréens se concentrent aussi fortement sur le secteur de la technologie, ce qui peut présenter des opportunités et des risques en même temps.
Attention : la Corée du Sud est considérée comme un pays émergent par le fournisseur d'indices MSCI, alors qu'elle fait partie des pays industrialisés par le FTSE. C'est important si tu investis dans un ETF World ou Developed World ou dans un ETF Emerging Markets de ces fournisseurs d'indices.
Si tu es conscient de cette orientation de l'ETF et qu'elle correspond à ta stratégie d'investissement, l'achat d'un ETF coréen ou un plan d'épargne sur celui-ci peut être judicieux. Un ETF coréen peut également être utilisé comme complément dans un portefeuille largement diversifié.
Comparaison des ETF coréens
Tu trouveras ici les meilleurs ETF sur la Corée. Lesquels de ces ETF ont historiquement généré les meilleurs rendements ? Lesquels ont les coûts les plus bas ou le plus grand volume de fonds ?
Les informations du tableau ci-dessous répondent à ces questions et à bien d'autres, afin que tu puisses finalement prendre une décision éclairée.
Comparaison des performances des meilleurs ETF coréens
Comment se sont comportés les différents ETF coréens en comparaison jusqu'à présent ? Ici, tu peux comparer l'évolution de la valeur de différents ETF coréens sur un graphique.
Attention : l'évolution historique des cours n'offre aucune garantie pour l'avenir.
Où puis-je acheter des ETF coréens ?
Les ETF coréens peuvent être achetés auprès de banques ou de courtiers en ligne, par exemple. Il est possible de mettre en place un plan d'épargne ETF ou de faire un achat unique. Les fournisseurs peuvent avoir une sélection différente d'ETF dans leur offre. Pour acheter des ETF, tu dois d'abord ouvrir un compte-titres.
Comparaison des plus gros ETF coréens
Tu trouveras ici une comparaison des plus grands ETF coréens. Un ETF doit avoir un volume de fonds d'au moins 100 millions d'euros pour qu'il soit rentable pour le fournisseur d'ETF. Cela réduit ton risque que l'ETF soit fermé.
L'ETF-Explorer, le guide gratuit pour votre investissement
Tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le monde des ETF. Facile à comprendre, bien fondé - et gratuit ! Obtenez votre exemplaire gratuit ! Vous y apprendrez :
- Comment atteindre plus facilement vos objectifs financiers
- Comment fonctionnent les ETF et pourquoi ils sont le couteau suisse de l'investissement financier
- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Quel est l'ETF coréen le moins cher ?
Tu trouveras ici une comparaison des ETF coréens les moins chers. Fais attention aux coûts totaux des ETF.
Plans d'épargne en ETF sur la Corée
Le tableau suivant te mènera à notre comparatif de plans d'épargne en ETF, qui te permettra de trouver exactement les plans d'épargne en ETF qui te conviennent le mieux.
Avantages des ETF coréens
Nous avons résumé ici les principaux avantages des ETF coréens. Tu dois tenir compte de ces points.
- Diversifié : Un ETF coréen offre une diversification plus large qu'un investissement dans une seule action.
- Un pays industriel asiatique important : la Corée du Sud fait partie, avec le Japon, des pays industriels les plus importants d'Asie. Même si la classification en tant que pays industriel ou pays émergent est différente selon les fournisseurs d'indices MSCI et FTSE.
- Forte concentration sur la technologie : un ETF coréen investit généralement beaucoup dans le secteur technologique de ce pays. Cela peut offrir de grandes opportunités.
- Des entreprises bien établies : De nombreuses entreprises dans les ETF coréens sont déjà relativement grandes.
Inconvénients des ETF sur la Corée
Nous avons résumé ici les principaux inconvénients des ETF coréens. Tu dois tenir compte de ces points.
- Un seul pays : les ETF coréens se concentrent en général exclusivement sur les entreprises de Corée du Sud.
- Principalement des grandes capitalisations : les ETF coréens se concentrent principalement sur les entreprises à grande capitalisation boursière, appelées grandes capitalisations. Les entreprises de taille moyenne ou petite sont généralement sous-représentées ou absentes, ce qui signifie qu'il est difficile, voire impossible, de profiter de leurs opportunités de croissance.
- Risque géopolitique : en raison de sa proximité avec la Corée du Nord, la Corée du Sud peut être particulièrement touchée si des conflits surviennent ou s'aggravent dans la région.
- Orientation sectorielle unilatérale : parmi les secteurs dans lesquels un ETF coréen investit, le secteur technologique domine la plupart du temps l'indice correspondant. Cela peut constituer un risque de concentration.
Conclusion :Un des pays industrialisés les plus importants d'Asie
Avec un ETF Corée, tu peux investir en Corée du Sud et profiter de sa croissance potentielle. Avec le Japon, le pays compte parmi les pays industriels les plus importants d'Asie, de la région et du monde entier, ce qui peut être potentiellement prometteur.
Cependant, investir dans un seul pays, se concentrer sur seulement quelques valeurs et se concentrer sur le secteur de la technologie, comporte des risques élevés qui constituent un risque de concentration. La situation géopolitique de la Corée du Sud, en particulier, peut engendrer des risques supplémentaires, liés par exemple à la proximité du pays voisin, la Corée du Nord.
En investissant en Corée du Sud, garde également à l'esprit que le fournisseur d'indices MSCI considère le pays comme un pays émergent, alors que FTSE le considère comme un pays développé. C'est important si tu investis dans un ETF World ou Developed World ou dans un ETF Emerging Markets de ces fournisseurs d'indices.
Questions fréquentes sur les ETF coréens
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.
- Faits sur la Corée du Sud
- Les ETF coréens sont-ils utiles ?
- Comparaison des ETF coréens
- Comparaison des performances des meilleurs ETF coréens
- Comparaison des plus gros ETF coréens
- Quel est l'ETF coréen le moins cher ?
- Un des pays industrialisés les plus importants d'Asie
- Questions fréquentes sur les ETF coréens