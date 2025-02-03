ETF Arabie Saoudite

Avec certains ETFs pays, tu peux investir dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Les ETF sur l'Arabie saoudite sont des fonds indiciels négociés en bourse qui visent spécifiquement à refléter la performance des entreprises sur le marché saoudien. Ce marché est particulièrement intéressant pour les investisseurs, car le pays vise un changement économique avec sa Vision 2030. Cette initiative vise à réduire la dépendance au pétrole et à promouvoir de nouveaux secteurs tels que le tourisme, les énergies renouvelables et la technologie.

Nous te montrons dans quelles catégories chaque ETF d'Arabie Saoudite obtient les meilleurs résultats et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Tu pourras ainsi déterminer quel ETF d'Arabie Saoudite te convient le mieux.