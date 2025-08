Oui, investir dans des ETF néerlandais peut être judicieux, car les Pays-Bas sont considérés comme un pays industriel important avec une économie forte et orientée vers l'exportation. De plus, de nombreuses grandes entreprises importantes ont leur siège aux Pays-Bas et le pays, situé au centre de l'Union européenne, semble également stable sur le plan politique. Cependant, l'indice AEX, qui contient les 25 sociétés anonymes les plus grandes et les plus liquides des Pays-Bas, présente des concentrations dans les secteurs de la technologie, des biens de consommation de base et de l'énergie, ce qui peut représenter un risque de concentration. En revanche, ceux qui souhaitent plutôt miser sur les petites et moyennes valeurs de ce pays peuvent par exemple regarder de plus près les ETF sur l'indice AMX.

Attention : un investissement dans un ETF Pays-Bas limite ton investissement à un seul pays. Ta diversification n'est donc pas mondiale, ce qui peut augmenter ton risque d'investissement. Avant d'investir, il est donc nécessaire d'avoir de solides connaissances financières et tu dois vérifier individuellement l'adéquation de chaque produit.