Avec un ETF Inde, vous pouvez profiter de la puissance économique de l'Inde en bourse. Après tout, le pays est l'une des économies ayant la croissance la plus rapide au monde et possède probablement un grand potentiel pour l'avenir. De plus, le marché boursier indien est difficilement investissable via des actions individuelles en raison de l'accès limité pour les investisseurs étrangers, c'est pourquoi les ETF Inde sont une bonne possibilité de profiter malgré tout d'une large répartition des entreprises indiennes.

Cependant, vous devez être conscient des risques, car l'Inde est marquée par la corruption et la pauvreté. Mais aussi parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'état de droit et de la jurisprudence.

Un développement positif de l'économie indienne n'est pas garanti. De plus, investir dans un seul pays et se concentrer sur quelques valeurs seulement dans vos ETF, c'est prendre un gros risque. Il est donc plus intéressant d'intégrer un ETF Inde dans un portefeuille mondial suffisamment diversifié. Dans tous les cas, avant d'investir, vous devez avoir acquis de solides connaissances financières et t'être familiarisé avec les opportunités et les risques de chaque ETF.