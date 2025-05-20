Un ETF obligataire PIMCO est un fonds coté en Bourse (ETF) qui investit dans des titres à revenu fixe, comme des obligations d’État ou d’entreprise. Ces ETF peuvent suivre une stratégie indicielle (passive) ou active, c’est-à-dire pilotée par les experts de PIMCO afin de s’adapter aux conditions de marché. PIMCO est reconnu pour sa capacité à anticiper les mouvements économiques et optimiser le rendement ajusté au risque de ses portefeuilles.