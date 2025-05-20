extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
PIMCO

PIMCO, l’un des leaders mondiaux de l’investissement obligataire, propose une gamme d’ETF spécialisés dans les obligations. Ces produits combinent la solidité de la gestion active PIMCO avec la flexibilité d’un ETF.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Contact

Vous pouvez contacter Pimco de la manière suivante :

Liens intéressants

Actualités et autres informations importantes :

Tous les ETF PIMCO
Nathanaelle-Sage-portrait.png

“PIMCO est un acteur de référence dans les ETF obligataires, alliant innovation et gestion active.”

Nathanaëlle Sage, Country Manager France

PIMCO

L’essentiel à connaître sur PIMCO, expert mondial des ETF obligataires.

À propos de PIMCO

PIMCO (Pacific Investment Management Company LLC) est l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, reconnu pour son expertise dans les obligations et les titres à revenu fixe. Fondée en 1971 et basée à Newport Beach en Californie, la société s’impose comme une référence incontournable sur les marchés obligataires : obligations souveraines, corporate, inflation, high yield. Les ETF PIMCO offrent une alternative efficace à la gestion traditionnelle.

FAQ – Investir dans des ETF PIMCO

Sommaire :

