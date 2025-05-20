PIMCO
L’essentiel à connaître sur PIMCO, expert mondial des ETF obligataires.
À propos de PIMCO
PIMCO (Pacific Investment Management Company LLC) est l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, reconnu pour son expertise dans les obligations et les titres à revenu fixe. Fondée en 1971 et basée à Newport Beach en Californie, la société s’impose comme une référence incontournable sur les marchés obligataires : obligations souveraines, corporate, inflation, high yield. Les ETF PIMCO offrent une alternative efficace à la gestion traditionnelle.
FAQ – Investir dans des ETF PIMCO
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.