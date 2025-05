Fondé en 1947, Franklin Templeton est l’un des plus anciens et des plus respectés gestionnaires d’actifs au monde. Basé à San Mateo, en Californie, le groupe est aujourd’hui présent dans plus de 30 pays et gère des centaines de milliards de dollars d’actifs.

Franklin Templeton propose une large gamme de solutions d’investissement, allant des fonds gérés activement aux ETF accessibles en Bourse. Son approche combine expertise locale et vision globale, avec un engagement fort pour l’innovation, la gestion du risque et la création de valeur à long terme pour les investisseurs.