ETF BNP Paribas
Une gamme de fonds dans toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques.
À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est un groupe bancaire français de référence, actif sur les marchés financiers mondiaux. À travers sa gamme BNP Paribas Easy, il propose des ETF (Exchange-Traded Funds), des fonds indiciels cotés en bourse qui suivent la performance d’un indice. Ces ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, de zones géographiques et de stratégies d’investissement, pour accompagner les investisseurs dans la construction de portefeuilles diversifiés et accessibles.
FAQ – Investir en ETF BNP Paribas
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.