BNP Paribas

BNP Paribas Easy est la gamme d’ETF de BNP Paribas Asset Management. La gamme couvre toutes les grandes classes d’actifs et propose des solutions innovantes et accessibles.
BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Vous pouvez contacter BNP Paribas Easy de la manière suivante :

Site WebBNP Paribas
E-mailamlu.clientservice@bnpparibas.com
Téléphone:+352 26 46 31 21

Nathanaelle-Sage-portrait.png

“BNP Paribas Asset Management offre une gamme d’ETF pour alignée sur les besoins des investisseurs.”

Nathanaëlle Sage, Country Manager France

ETF BNP Paribas

Une gamme de fonds dans toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques.

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est un groupe bancaire français de référence, actif sur les marchés financiers mondiaux. À travers sa gamme BNP Paribas Easy, il propose des ETF (Exchange-Traded Funds), des fonds indiciels cotés en bourse qui suivent la performance d’un indice. Ces ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, de zones géographiques et de stratégies d’investissement, pour accompagner les investisseurs dans la construction de portefeuilles diversifiés et accessibles.

