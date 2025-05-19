BNP Paribas est un groupe bancaire français de référence, actif sur les marchés financiers mondiaux. À travers sa gamme BNP Paribas Easy, il propose des ETF (Exchange-Traded Funds), des fonds indiciels cotés en bourse qui suivent la performance d’un indice. Ces ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, de zones géographiques et de stratégies d’investissement, pour accompagner les investisseurs dans la construction de portefeuilles diversifiés et accessibles.