ETF du fonds souverain Norvégien

67 %Part d'actions
0,16 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
10Nombre d'ETF
Description

Le Fonds Souverain Norvégien existe depuis 1998. Il a été créé dans le but d'investir de manière rentable les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière pour les générations futures. Depuis sa création, il a surperformé l'indice DAX et offre un profil risque-rendement nettement plus attractif grâce à une diversification beaucoup plus large. En effet, il inclut plus de 9 000 entreprises réparties sur 73 pays. En outre, les classes d'actifs obligataires (29,7 %) et immobilières (2,7 %) apportent une plus grande stabilité lors des périodes de turbulences sur les marchés boursiers. Cependant, la majorité de l'investissement, soit 67,6 %, est constituée d'actions de pays industriels et émergents.

Indicateurs de rendement

1 mois+1,46 %
3 mois+3,56 %
6 mois-2,95 %
Année en cours-0,19 %
1 an+9,32 %
3 ans+16,83 % (5,28 % p.a.)
5 ans+41,03 % (7,14 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2013)+146,41 % (7,42 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF10
Coûts du portefeuille (TER)0,16 % p.a.
Distribution anuelle actuelle2,32 %
Création du portefeuille1 janv. 2013

Performance

Évolution des cours du ETF du fonds souverain Norvégien.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist)
26,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
+1,09 %
0,10 %
Actions
2
 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
22,00 %
Europe
Europe
+3,03 %
0,10 %
Actions
2
 iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)
19,00 %
Autre
Autre
+3,06 %
0,20 %
Obligations
2
 iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Autre
Autre
+4,20 %
0,20 %
Obligations
3
 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist)
7,00 %
Asie
Asie
+1,96 %
0,15 %
Actions
3
 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Autre
Autre
+3,17 %
0,15 %
Actions
3
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
4,00 %
Autre
Autre
+2,59 %
0,22 %
Actions
3
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
3,00 %
Autre
Autre
Petites capitalisations
0,35 %
Actions
2
 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
3,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+3,14 %
0,59 %
Immobilier
2
 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Autre
Autre
0,20 %
Obligations
2
Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20252,3 %0,6 %-4,7 %-3,0 %3,2 %-0,1 %2,9 %0,8 %-0,19 %2,32 %
20241,5 %2,1 %2,4 %-2,1 %1,8 %1,3 %1,8 %1,2 %1,3 %-1,2 %4,2 %-1,1 %14,13 %2,33 %
20233,9 %0,1 %1,1 %-0,1 %0,6 %1,3 %1,6 %-0,7 %-1,8 %-2,8 %3,9 %2,9 %11,47 %2,20 %
2022-3,7 %-2,2 %1,4 %-2,2 %-1,7 %-5,0 %6,9 %-2,7 %-5,7 %1,8 %1,9 %-4,9 %-12,99 %1,80 %
2021-0,3 %0,1 %2,9 %0,4 %0,2 %2,9 %0,8 %1,4 %-1,7 %3,2 %-0,4 %2,4 %18,30 %1,82 %
20200,8 %-5,2 %-11,0 %9,3 %3,3 %0,8 %-0,9 %1,8 %-0,7 %-1,6 %6,0 %1,7 %2,87 %
20195,7 %2,5 %2,4 %1,4 %-3,2 %3,4 %1,3 %0,2 %2,1 %0,8 %2,0 %1,8 %22,09 %
20180,1 %-0,9 %-0,6 %2,7 %2,4 %-1,1 %1,9 %0,9 %0,3 %-3,5 %0,8 %-5,8 %-4,08 %
2017-1,4 %3,7 %-0,2 %-0,3 %-1,0 %-2,0 %-1,7 %-0,8 %1,4 %2,0 %-1,1 %0,7 %3,40 %
2016-4,1 %0,0 %0,2 %1,6 %3,0 %0,9 %2,5 %0,3 %-0,1 %-0,2 %3,3 %3,2 %8,43 %

Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.