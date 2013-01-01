ETF du fonds souverain Norvégien
Description
Le Fonds Souverain Norvégien existe depuis 1998. Il a été créé dans le but d'investir de manière rentable les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière pour les générations futures. Depuis sa création, il a surperformé l'indice DAX et offre un profil risque-rendement nettement plus attractif grâce à une diversification beaucoup plus large. En effet, il inclut plus de 9 000 entreprises réparties sur 73 pays. En outre, les classes d'actifs obligataires (29,7 %) et immobilières (2,7 %) apportent une plus grande stabilité lors des périodes de turbulences sur les marchés boursiers. Cependant, la majorité de l'investissement, soit 67,6 %, est constituée d'actions de pays industriels et émergents.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+1,46 %
|3 mois
|+3,56 %
|6 mois
|-2,95 %
|Année en cours
|-0,19 %
|1 an
|+9,32 %
|3 ans
|+16,83 % (5,28 % p.a.)
|5 ans
|+41,03 % (7,14 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2013)
|+146,41 % (7,42 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|10
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,16 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|2,32 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2013
Performance
Évolution des cours du ETF du fonds souverain Norvégien.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|2,3 %
|0,6 %
|-4,7 %
|-3,0 %
|3,2 %
|-0,1 %
|2,9 %
|0,8 %
|—
|—
|—
|—
|-0,19 %
|2,32 %
|2024
|1,5 %
|2,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|1,8 %
|1,3 %
|1,8 %
|1,2 %
|1,3 %
|-1,2 %
|4,2 %
|-1,1 %
|14,13 %
|2,33 %
|2023
|3,9 %
|0,1 %
|1,1 %
|-0,1 %
|0,6 %
|1,3 %
|1,6 %
|-0,7 %
|-1,8 %
|-2,8 %
|3,9 %
|2,9 %
|11,47 %
|2,20 %
|2022
|-3,7 %
|-2,2 %
|1,4 %
|-2,2 %
|-1,7 %
|-5,0 %
|6,9 %
|-2,7 %
|-5,7 %
|1,8 %
|1,9 %
|-4,9 %
|-12,99 %
|1,80 %
|2021
|-0,3 %
|0,1 %
|2,9 %
|0,4 %
|0,2 %
|2,9 %
|0,8 %
|1,4 %
|-1,7 %
|3,2 %
|-0,4 %
|2,4 %
|18,30 %
|1,82 %
|2020
|0,8 %
|-5,2 %
|-11,0 %
|9,3 %
|3,3 %
|0,8 %
|-0,9 %
|1,8 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|6,0 %
|1,7 %
|2,87 %
|—
|2019
|5,7 %
|2,5 %
|2,4 %
|1,4 %
|-3,2 %
|3,4 %
|1,3 %
|0,2 %
|2,1 %
|0,8 %
|2,0 %
|1,8 %
|22,09 %
|—
|2018
|0,1 %
|-0,9 %
|-0,6 %
|2,7 %
|2,4 %
|-1,1 %
|1,9 %
|0,9 %
|0,3 %
|-3,5 %
|0,8 %
|-5,8 %
|-4,08 %
|—
|2017
|-1,4 %
|3,7 %
|-0,2 %
|-0,3 %
|-1,0 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-0,8 %
|1,4 %
|2,0 %
|-1,1 %
|0,7 %
|3,40 %
|—
|2016
|-4,1 %
|0,0 %
|0,2 %
|1,6 %
|3,0 %
|0,9 %
|2,5 %
|0,3 %
|-0,1 %
|-0,2 %
|3,3 %
|3,2 %
|8,43 %
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.