ETF du fonds souverain Norvégien

Description

Le Fonds Souverain Norvégien existe depuis 1998. Il a été créé dans le but d'investir de manière rentable les revenus issus de l'industrie pétrolière et gazière pour les générations futures. Depuis sa création, il a surperformé l'indice DAX et offre un profil risque-rendement nettement plus attractif grâce à une diversification beaucoup plus large. En effet, il inclut plus de 9 000 entreprises réparties sur 73 pays. En outre, les classes d'actifs obligataires (29,7 %) et immobilières (2,7 %) apportent une plus grande stabilité lors des périodes de turbulences sur les marchés boursiers. Cependant, la majorité de l'investissement, soit 67,6 %, est constituée d'actions de pays industriels et émergents.