Megatrends-ETFs

Der Zugang zu sauberem Wasser wird durch die Megatrends Infrastruktur und Urbanisierung immer wichtiger. Unternehmen wie Xylem und Veolia Environnement sind führend in der Bereitstellung von Wassertechnologien und -lösungen. Investitionen in Wasserkraft und Wasseraufbereitung sind nicht nur lukrativ, sondern auch umweltfreundlich. Investmentfonds in diesem Bereich investieren in Unternehmen, die sich mit Wasseraufbereitung, Infrastruktur und verwandten Themen beschäftigen, anstatt direkt Wasser zu besitzen. So bieten Engagements in diesem Segment sowohl eine wirtschaftliche Rendite als auch einen Beitrag zum Umweltschutz.