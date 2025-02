Ja, durch Investitionen in Cloud Computing-ETFs können Anleger von der Entwicklung neuer Cloud-Technologien profitieren, da diese ETFs Unternehmen umfassen, die an der Spitze dieser Innovation stehen und von ihrem Erfolg profitieren können. Diese Unternehmen treiben die Digitalisierung voran, entwickeln fortschrittliche IT-Infrastrukturen und bieten revolutionäre Cloud-Dienste an, die in zahlreichen Branchen Anwendung finden.