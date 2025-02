Christliche Prinzipien-ETFs

Um ethische Anlageentscheidungen zu gewährleisten, werden in der Regel Branchen wie Glücksspiel, Alkohol, Tabak, Pornografie und Waffen von Christlichen Prinzipien-ETFs ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen oder in umstrittenen biomedizinischen Bereichen wie Stammzellenforschung oder Tierversuchen tätig sind, werden nicht berücksichtigt. Manche ETFs schließen auch Unternehmen aus, die in den Bereichen Abtreibung und Empfängnisverhütung tätig sind. Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten und im Einklang mit christlichen Werten stehen.