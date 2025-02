Dow Jones Global Titans 50-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in 50 multinationale Unternehmen an den Börsen der Staaten anzulegen, welche der Index-Familie der Dow Jones Global Indizes (DJGI) angehören.

Die größten Branchen in einem Index-ETF auf den Dow Jones Global Titans 50 Index sind: Technologie (37,50 %), Gesundheitswesen (14,22 %), Kommunikation (13,28 %) und Zyklische Konsumgüter (12,48 %) (Stand: 13. September 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Dow Jones Global Titans 50-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Dow Jones Global Titans 50-ETFs am besten zu dir passt.