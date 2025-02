Schweiz-ETFs

Ja, wer in die Schweiz über ETFs investieren möchte, kann sich zusätzlich Europa-ETFs näher anschauen. Beispiele wären STOXX Europe 600-ETFs oder MSCI Europe-ETFs, die in der Regel einen höheren Anteil an Schweizer Aktien enthalten. Anders sieht es aus, wenn du auf Europa-ETFs setzt, welche auf die Eurozone, also das Währungsgebiet des Euro, fokussiert sind. Ein Beispiel wären Euro Stoxx 50-ETFs. In solchen ETFs ist die Schweiz nicht enthalten, da dort Schweizer Franken das Zahlungsmittel sind.