Ja, das Investieren in Mexiko-ETFs kann für Anleger sinnvoll sein, die in Schwellenländer investieren möchten. Als aufstrebende Volkswirtschaft weist Mexiko ein hohes Wachstumspotential auf.

Besonders durch die geografische Nähe zu den USA profitiert Mexiko zudem von Handelsabkommen. Gleichzeitig sind die Löhne in Mexiko vergleichsweise niedrig, was das Land als Produktionsstandort attraktiv macht. Mexiko-ETFs können daher eine sinnvolle Beimischung in einem ausreichend breit diversifizierten Portfolio sein, insbesondere wenn man an das Wachstumspotential der Region glaubt. Allerdings sollte man sich des erhöhten Risikos bewusst sein, dass mit politischen und wirtschaftlichen Schwankungen in Schwellenländern einhergeht.

Beachte: Ein Investment in einen Mexiko-ETF beschränkt deine Geldanlage auf ein einziges Land. Somit ist deine Diversifikation nicht weltweit, was dein Anlagerisiko erhöhen kann. Vor jeder Investition ist daher ein solides finanzielles Wissen erforderlich und du solltest jedes Produkt vorher individuell auf seine Eignung überprüfen.