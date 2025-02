Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Brasilien investieren. Brasilien ist eines der größten Länder der Welt und verfügt über eine Vielzahl von Rohstoffen. Wird Brasilien an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so zählt Brasilien zu den aufstrebenden Schwellenländern, den BRIC-Staaten. Das Land Brasilien verfügt nur über eine einzige Börse, nämlich der Bovespa in Sao Paulo. Die brasilianische Börse gehört zu der stärksten Börse in Lateinamerika.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Brasilien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Brasilien-ETFs am besten zu dir passt.