Australien-ETFs

Ein Australien-ETF kann eine interessante Beimischung in deinem Portfolio sein. So hast du ein Industrieland mit einer potentiell aussichtsreichen geographischen Lage mit im Portfolio, welches in Welt-ETFs auf Industrieländer meist sehr gering gewichtet ist. Dadurch lässt sich etwa der hohe USA-Anteil in vielen Welt-ETFs verringern. Gleichzeitig könnte Australien besonders wegen seines Rohstoffreichtums für die Zukunft aussichtsreich werden.