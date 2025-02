Palladium ist ein wertvolles Edelmetall, das hauptsächlich in Katalysatoren zur Abgasreinigung in der Automobilindustrie sowie in der Elektronik-, Schmuck- und Dentalindustrie verwendet wird. Der Rohstoff ist daher für die Industrie von großer Bedeutung.

Für Anleger, die in Palladium investieren möchten, bieten Palladium-ETCs eine effiziente Möglichkeit, am Palladiummarkt teilzuhaben, ohne die Komplexität des physischen Handels oder des Handels mit Terminkontrakten in Kauf nehmen zu müssen.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den besten Palladium-ETC für deine Anlagebedürfnisse findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt.